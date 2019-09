Røgudvikling uden ild hos Uggerhøj

FREDERIKSHAVN:Det var heldigvis ikke så slemt, som det kunne have været, da Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn tirsdag klokken 16.24 rykkede ud til melding om brand i en industribygning.

Alarmen lød fra Uggerhøj i Søndergade. Nærmere bestemt ved en malerkabine hos bilfirmaet.

- Der var noget røgudvikling fra et fyr, men der kunne ikke konstateres ild, fortæller indsatsleder Jesper Ludvigsen.

Han oplyser, at alt i øvrigt er målt igennem med et termisk kamera, og at der ikke er eller har været ild.

For at tjekke ekstra efter og for en sikkerheds skyld pilles isoleringen af fyrets skorsten.