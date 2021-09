Røvede Rema 1000 og gravede 100 brosten op

FREDERIKSHAVN:En 24-årig mand er blevet idømt en behandlingsdom på ubestemt tid for et Rema 1000-røveri og for at have gravet brosten op på Kirkepladsen i Frederikshavn.

Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Røveriet skete 24. april om aftenen, hvor den 24-årige viste en flaskebon, så ekspedienten åbnede kassen. Da der var frit udsyn til pengene tog manden en kniv frem, og truede med at stikke ekspedienten, hvis vedkommende ikke udleverede pengene.

Den 24-årige slap af sted med 7.235 kroner fra Rema 1000-røveriet.

Tre dage senere blev manden så anholdt. Her tiltrak han sig en del opmærksomhed, da han gravede 100 brosten op på Kirkepladsen.

Den 24-årige blev fundet skyldig i begge forhold i juli, men strafudmålingen blev dengang udsat, fordi han skulle mentalundersøges.

Og her var anbefalingen altså, at manden skulle dømmes til psykiatrisk behandling.

Den 24-årige valgte at modtage dommen.