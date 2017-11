Ældre mand udsat for røveri

FREDERIKSHAVN: Politiet i Frederikshavn har modtaget en anmeldelse om et røveri-lignende forhold, der skulle være sket fredag aften omkring klokken 22.30 ved et busstoppested på Abildgårdsvej i Frederikshavn.

Politiet oplyser, at to dansktalende mænd i alderen 20-25 år skulle have sparket til mandens stok, så han var væltet - herefter har de så taget hans mobiltelefon, tegnebog og et mindre kontantbeløb.

Han har formentlig ikke de store fysiske mén, da han selv var inde for at anmelde forholdet mandag.

Man opfordres til at ringe 114, hvis man har overværet eller ved noget om episoden.