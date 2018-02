Roots’n’Blues i Maskinhallen

FREDERIKSHAVN: Der er ved at blive skabt en tradition i Maskinhallen: Hvert år i februar, står den lokale bluesguitarist Tim Lothar for en koncert, hvor han inviterer interessante musikere fra hele verden til at spille.

I foråret 2017 udgav han albummet Traveling Blues Nights, som er et musikalsk samarbejde med det ungarske top-rootsband Mojo Workings.

Denne sekstet kan nu for første gang opleves i Danmark. - I oktober 2017 blev Mojo Workings og jeg inviteret til en blues festival i Frankrig. Det skal lige nævnes, at udover lidt koncerter i nabolandet Serbien, havde de ikke optrådt udenfor Ungarn.

Det var en fin lille festival i Nordfrankrig, med gode solide bands på scenen før os. Musikken havde dog stået på: mere, højere, hurtigere, vildere - så vi var spændt på hvordan at vores musik ville blive modtaget, fortæller Tim Lothar om deres første koncerter.

Tim Lothar og band går på scenen i Maskinhallen lørdag aften klokken 20.

Uforglemmelig aften

- Der sker noget, når en tuba bliver lagt ind på scenen. Først stilheden, forundring blandt publikum over det enorme messinginstrument - og så peges der og kommenteres. Vi havde folks udelte opmærksomhed allerede før vi kom på scenen. Og da vi slog de første toner an skete det. Nu var det lige pludselig ikke højere, hurtigere, vildere... men det var intenst. Vi kunne mærke spændingen i salen. Den aften glemmer jeg aldrig - for mig var det magi.

Tirsdag morgenen satte et ungarsk roots-band sig i en kassevogn for at køre seksten timer nordpå.

- Jeg glæder mig - meget - til at vise disse fremragende og anderledes musikere frem for et dansk publikum. Det var været undervejs i snart et år, og nu sker det, siger Tim Lothar.

På lørdag i Maskinhallen kan publikum også opleve de to lokale musikere Jesper Theis, Dobro/guitar og Rasmus Mose, Harmonika.

