Rosas skaber liv på havnen

STRANDBY:25-årige Michelle Christophersen slår Skærtorsdag dørene op til Strandby nye cafe-bistro Rosas.

Rosas har fundet sin egen identitet i de lokaler, der tidligere husede Søstjernen og Michelle Christophersen har gennem de seneste uger haft travlt med at gøre lokalerne klar til at tage mod kunderne.

- Det er bare spændende. Det er jo første gang jeg skal i gang med min egen restaurant, siger Michelle Christophersen.

Hun er fra Elling og har gået i Strandby skole, så geografien har hun helt inde under huden.

Det har hun også med håndteringen af fødevarer. Hun har nemlig været kok på Brøndums i Skagen.

Rosas er godt i gang med at få et løft - og det bliver den maritime stil, der byder sig til.

Således har Michelle Christophersen med gode venners hjælp været i gang med at dekorere med gamle garn og andre maritime elementer, der klart kommer til at understøtte spisekortet.

For her vil der nemlig blive budt på alt godt fra havet leveret fra den gode nabo - nemlig fiskeauktionen.

I bedste bistro og cafestil bliver det god og lækker mad, som kan håndteres uden lang ventetid.

Og der satses selvfølgelig også på takeaway.

- Når vi åbner Skærtorsdag så er det med en daglig åbningstid fra 11-21. Så det er godt jeg har fået sat et stærkt hold til at løfte opgaven, lyder det fra Michelle med et smil.

I det hele taget har hun nemt til smil - og er vant til lange arbejdsdage.

- Hvis jeg ikke havde ønsket det, så skulle jeg nok have valgt noget andet.

- Men det er det her jeg vil. Og det er virkelig sjovt, når det er første gang, man skal udvikle sit eget koncept, siger Michelle Christophersen.

Der er meget der skal tages stilling til - blandt andet, hvordan maden skal serveres.

- Jeg har besluttet mig for, at vi kun anvender rigtige tallerkener til udvalgte retter. Ellers bruger vi bæredygtig emballage.

Det er rummelige lokaler Michelle Christophersen kan boltre sig i.

Der er faktisk plads til op mod 160 spisende, når man også inddrager udearealerne.

- Derfor har vi også valgt at tage selskaber ind, og har det første i ordrebogen 25. juni.

- Her vil vi lukke overtagen af, så selskabet har det for sig selv, siger Michelle Christophersen.

Selskaberne vil selvfølgelig få deres helt egen menu - men mon ikke, at der også her er meget fisk at byde ind med.

Og imens vi andre kan tælle ned til Rosas første åbningsdag, så knokler Michelle Christophersen og hendes team på for at få alt klart.

Så hvis man ser en lille gul Smart fyldt til randen med spændende dekorative elementer, så er det garanteret Michelle, der er på vej til Rosas ved Strandby Havn.