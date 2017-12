Rospinning: Af med julefedtet

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Roklub har udvidet programmet med Rospinning, så nu er der ingen undskyldning for ikke at komme af med julefedtet.

I vinterhalvåret er der ikke rigtig muligheder for at komme på vandet og ro, så for at holde formen ved lige, har klubben haft et par medlemmer på kursus for at lære det sidste nye om rospinning.

Rospinning er roning på romaskiner, såkaldte roergometre og foregår til musik og i forskelligt tempo.

Der bliver nu sunget og grint meget i motionsrummet, siger instruktør Lena Larsen.

- Vi har mange pensionister i klubben og vi mødes hver onsdag formiddag kl 09.00 og så går det ellers "derudad".

Bagefter er der kaffe mv i klubhuset, så nogle af de tabte kalorier kan komme på igen, siger instruktøren.

Er man ikke til rospinning, kan man i stedet tage en tur på vores motionscykler eller løbebånd, ligesom man kan dyrke almindelig styrketræning, siger Aase Jørgensen, der også er instruktør.