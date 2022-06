Royalt besøg da bålet blev tændt på Danmarks top

SKAGEN:Der var godt fyldt op på den berømte Sønderstrand og klitterne omkring den torsdag aften, hvor det traditionsrige sankthansbål endelig efter et par års coronapause igen kunne brænde til glæde for skagboer og gæster.

- Helt tilbage til Skagensmalernes tid har det været en stolt tradition at fejre sankthans i Skagen. Derfor er vi ekstremt glade for, at vi igen kan invitere lokale skagboer og gæster fra ind- og udland til at samles på Sønderstrand. Det er meget stemningsfuldt, når tusindvis af gæster synger Drachmanns Midsommervise i bålets skær, sagde René Zeeberg, direktør i turistforeningen Toppen af Danmark, blandt andet i sin velkomsttale.

Tusindvis var mødt op for at fejre Sankthans ved Vippefyret på Sønderstrand. Foto: Bente Poder

Og så var han meget stolt over, at kunne byde årets båltaler velkommen.

For det var første gang, at det var en royal som forestod denne - det var nemlig HKH Prinsesse Marie, som holdt båltalen.

- Det her var, sagt på godt jysk, et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, indledte hun. Til masser af latter og klapsalver fra de tusindvis, som havde fundet vej til Sønderstrand.

- Det er første gang, jeg er til sankthans i Skagen, og det lever til fulde op til sit ry. Der er en helt særlig skønhed over Skagen, og det var jo også det, som førte kunstnerne herop i sin tid. Det og det specielle lys.

- Og så er det nogle gange de enkle ting i livet, som samler os. For eksempel et bål eller en solnedgang, og sådan er det også i aften, sagde hun også.

Inden hun kom ind på Drachmanns Midsommervise, der i prinsessens øjne er noget af det mest stemningsfulde stykke skrevet.

- Linjen med, at vi vil fred her til lands rører mig altid dybt. Især i disse tider. Så lad os sammen hylde freden og glædes over fællesskabet - lige her, lige nu, rundede hun af.

Hele talen kan læses her.

H.K.H. Prinsesse Marie holdt en rigtig fin tale, som begejstrede publikum. Foto: Bente Poder

H.K.H. Prinsesse Marie kom også til Skagen for at deltage i et internationalt symposium på Skagens Kunstmuseer.

Prinsessen deltager nemlig som særlig kulturrepræsentant for den danske ambassade i Frankrig. Symposiet afholdes i forbindelse med det treårige forskningssamarbejde mellem museet i Skagen og Musée Marmottan Monet i Paris.

Ud over den kongelige båltale blev gæsterne på Sønderstrand også mødt af musikalske toner fra Nordjyske Strygere, sangere fra Klitkoret, pianist Knud-Erik Thrane samt operasanger Jens-Christian Wandt.

Sankthans ved Vippefyret 2022.