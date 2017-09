Rungsted plukkede høgene

ISHOCKEY: Det blev en hård tur på udebane for Frederikshavn White Hawks, da de fredag aften gæstede Rungsted Seier Capital.

Det blev til en storsejr på 6-0 til hjemmeholdet, som dermed sender Frederikshavn White Hawks dybere ned i det hul, de har stået i i løbet af sæsonens start.

Den tidligere White Hawks-profil Robin Bergman bidragede i høj grad til at slå sin tidligere klub.

Svenskeren stod for en scoring og to assists ud af de seks mål, som de to Frederikshavn-målmænd måtte indkassere.

Christian Larsen stod for at holde pucken ude af mål i de to første perioder. Herefter tog Thomas Lillie over i tredje periode. Men her virkede det allerede for sent for udeholdet.

Udskiftningen hjalp heller ikke det store, da Rungsted fik yderligere to scoringer ovenpå 4-0-føringen forud for kampens tredje og sidste periode.

Nederlaget er det tredje i streg til Frederikshavn. White Hawks har kun vundet to kampe i den indeværende sæson i Metal Ligaen.