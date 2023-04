Ruse-konflikten optrappes: Efter mere hærværk politianmelder fritidsfiskere nu sagen

FREDERIKSHAVN:29 gange har ukendte gerningsmænd nu haft kniven fremme for at skære hul i ruser. Ruserne var fortrinsvis placeret ved den nye sydlige mole ved indsejlingen til Frederikshavn Havn, og de er nu to gange - med et par ugers mellemrum - blevet ødelagt.

- Det gør mig så harm, at vores ruser nu igen er flænset op. Denne gang har fire fritidsfisker fået 12 ruser skåret op. I alt på de to gange er vi oppe på 25 ødelagte ruser ved sydmolen og fire ved nordmolen, fortæller fritidsfisker Christian Muff, der nu har anmeldt samtlige 29 tilfælde af hærværk til politiet.

Første gang blev ruserne skåret op i tiden mellem 29. marts og 1. april. Og anden gang er det sket i ugen efter påske. Ruserne bliver normalt tjekket tit, men når det blæser meget, holder fritidsfiskerne sig på land.

- Efter flere dage med blæsevejr kunne vi igen komme på havet. Men da vi kom ud til vores ruser, så vi, at de var skåret op på præcis samme måde som første gang, forklarer Christian Muff.

Fritidsfisker Christian Muff fra Frederikshavn viser, hvordan rusen er skåret op. Fremgangsmåden har været den samme alle 29 gange. Foto: Marianne Isen

Den samme metode

Metoden er den samme hver gang. Der er skåret hul i den allerbagerste del af rusen. Hernede samler fiskene sig. Og hvis der har været fisk i ruserne, er de væk, når fritidsfiskerne hiver dem op. Enten er fiskene svømmet ud af hullet, eller de er blevet fjernet af gerningsmanden.

- Vi ved fortsat ikke, hvem der ødelægger vores ruser. Vi ved, der er blevet dykket ned til dem, da vi kan se, at de ikke har været hevet op. Mon det er aktivister, spørger Christian Muff.

Hos Nordjyllands Politi oplyser lederen af Sagscenter Frederikshavn, Michael Karstenskov, at anmeldelsen er modtaget.

- Desværre har vi ingen efterforskningsmuligheder. Der er ingen vidner og ingen tekniske spor at arbejde videre med. Har nogen oplysninger, hører vi derfor gerne fra dem, siger Michael Karstenskov.

Han har arbejdet inden for politiet i en del år, men han har aldrig hørt om et lignende hærværk. Derfor har han heller ikke et bud på, hvad en eventuel straf kunne være, hvis ordensmagten får fat i den eller de ansvarlige.

På Frederikshavn Marina har Christian Muff og de tre andre fritidsfiskere nu taget konsekvensen: De har nu sat deres ruser ud et andet sted.

- Det er et godt stykke væk fra molerne. Men hvor de står, det er hemmeligt. Vi vil gerne have ruserne i fred.