Ruths Hotel lukker ned på grund af coronasmitte

SKAGEN:To medarbejdere på Ruths Hotel i Skagen et blevet testet positive med coronavirus, og det betyder, at hotellet lukker ned lørdag i en endnu uvis tidsperiode.

Direktøren for Ruths Hotel kalder situationen ekstrem trist, men var ikke i tvivl om at lukke stedet.

- Sikkerheden frem for alt. Det giver ikke mening at gamble med gæsternes og medarbejdernes ve og vel. Vi ved, at når coronaen først har bidt sig fast, så spreder den sig hurtigt. Derfor har vi besluttet at lukke ned, lyder det fra direktøren på Ruths Hotel, Tom Boye.

Direktøren fortæller, at alle medarbejdere blev testet negative mandag og tirsdag, men to medarbejdere testede positive i lyntests henholdsvis onsdag og torsdag.

De blev derefter PCR-testet, og fredag fik Tom Boye bekræftet, at de var smittet. Derfor blev flere medarbejdere sendt i isolation.

- Vi er sammen med vores gæster i et tæt forum, så selvfølgelig skal vi lukke, siger Tom Boye.

Han har endnu ingen idé om, hvornår Ruths Hotel kan tage imod gæster igen.

- Det tør jeg ikke spå om. Det kommer helt an på smittespredningen, og hvordan den udvikler sig. Alle medarbejdere er sendt hjem og skal PCR-testes i løbet af ugen.

- Vi har været heldige at undgå det indtil nu, men der er ikke en periode, hvor det er bedre eller værre for os at lukke ned, for vi har fuldt hus hver dag. Så det er enormt trist, lyder det fra Tom Boye.