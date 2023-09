Ruths Hotel og Skagen er kommet i fint selskab på engelsk hitliste

Der er både glæde og stolthed at spore i et facebook-opslag fra det kendte Skagen-hotel Ruths Hotel, efter at hotellet og Skagen har fået opmærksomhed fra et stort, engelsk medie:

- The Times Magazine har lanceret deres liste over “25 of Europe’s coolest places to stay”. Et besøg til Skagen og Ruths Hotel er placeret i Top 10, faktisk helt oppe på en fjerdeplads. Som et lille dansk hotel i vandkanten er vi vanvittigt beæret over at blive fremhævet på en liste, der går ud til så mange potentielle gæster, skriver hotellet.

Listen indeholder mange forskellige steder i Europa - herunder i Spanien, Frankrig, Italien, Portugal, Sverige, Kroatien og Grækenland.

- Fra små boutique-hoteller i franske vinlandsbyer til uudnyttede øer i Kroatien har vi et udvalg af steder, som du vil ønske at holde skjult, skriver Times som intro til listen, som du kan læse her.

En overraskelse

Adm. direktør på Ruths Hotel, Tom Boye, fortæller, at de faktisk ikke vidste, at de var i kikkerten til sådan en liste, men:

- Vi fik en opringning fra en journalist fra The Times, der spurgte, om vi havde noget fotomateriale, da de var i gang med at skrive en artikel. Men hvad det gik ud på, vidste vi ikke.

Tom Boye er i sagens natur rigtig glad for at få sat Skagen på det internationale landkort.

- The Times-journalisten har været i og rundt omkring Skagen og set, hvad Skagen har at byde på. Ud fra den betragtning er vi kommet ind blandt de første ti, det er helt fantastisk, siger han.

Traditionen tro var der mange mennesker ved Ruths Hotel onsdag i uge 29. Arkivfoto: Bente Poder

Han peger på, at man i samarbejde med Destination Nord har arbejdet for at trække flere gæster til Nordjylland, også efter at der er kommet en direkte flyrute fra New York til Aalborg.

- Vi har haft nogle rejseagent- og journalistbesøg i den forbindelse, fortæller Tom Boye.

Han peger også på, at det har betydning, at der er en fyldt London-Aalborg afgang tre gange om ugen, som trækker nye turister til området.

- Der kommer flere og flere til landsdelen, fortæller Tom Boye, der også bemærker, at der er englændere i mellem.

Tom Boye oplever, at der kommer flere turister til Skagens-området. Arkivfoto: Peter Broen

Skagens placering på listen kan måske sætte gang i endnu mere rejseaktivitet til Skagen.

- Det betyder meget, for det får skabt opmærksomhed i verden omkring Skagen, siger Tom Boye, der også bemærker, at vejret kan være med til at trække flere folk til.

- På grund af de høje temperaturen, der har været i indeværende sommer i det sydlige Europa, så er der turisme, der går vore vej til den nordlige del af Europa og Skandinavien. Jeg vil tro, at de gæster tager til den sydlige del af Europa på andre tider af året.