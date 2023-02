Ryster på hovedet af ny halmodel: Bedst hvis folk holder sig væk

SÆBY: Lars Nielsen er leder af Sæby Spektrum og pegede allerede i sensommeren 2022 på paradokset i, at det er bedst for ham ikke at få flere folk i hallen. Det skrev han i sit høringssvar til politikerne, inden de vedtog den nye haltilskudsmodel. Men han blev ikke hørt.

Nu kører modellen for haltilskud og den betyder, at Lars Nielsen i 2023 får 3,9 millioner kroner i kommunalt tilskud til at drive Sæby Spektrum med to haller, en gymnastiksal, en rytmesal og et springcenter.

Siden 2020 er der investeret 26 millioner i blandt andet energirenovering og nybyggeri i centret. For to år siden indviede man en stor udvidelse af Sæby Spektrum på 2000 kvadratmeter, og man har siden som håbet mærket øget efterspørgsel efter at få lov at bruge stedet.

Og han mener fortsat, der er et grundlæggende problem i den nye model.

- Vi får det samme i støtte uanset, hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig. Hvis flere foreninger bruger Sæby Spektrum får jeg flere udgifter til strøm og varme, men modtager samme beløb i støtte. Modellen lægger op til, at jeg står mig bedst ved ikke at få flere ind.

Lars Nielsen påpeger også, at han ikke kan få oplyst, hvilke kriterier, der ligger bag fordelingen.

- Der er ingen beregninger foretaget, inden man besluttede hvad hallerne skal modtage. Vores støtte er stort set uændret, men jeg ikke, hvorfor vi er endt på præcis 3,9 millioner kroner.

Haltilskud i Frederikshavn Kommune i 2023 Niveau 1: Arena Nord: 8,5 millioner kr.. Niveau 2: Skagen Kultur- og Fritidscenter: 5,8 millioner kr. Sæby Svømmebad 3,9 millioner kr. og Sæby Spektrum 3,9 millioner kr. Niveau 3: Østervrå Idræts- og Kulturcenter 2,4 millioner kr. Niveau 4: Skagen Sportscenter, Aalbæk Idrætscenter samt Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter får hver 1,3 million kr. Niveau 5: Dybvadhallen: En million kroner. Niveau 6: Syvstenhallen og Nordjyllandshallen får hver 450.000 kroner. Niveau 7: Fonden Skagen Ridehal: 250.000 kroner. Rangeringen er sket efter politikernes forventning til, hvad hallerne skal levere. Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget

Peter Laigaard (K) er formand for politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget, og var inden han blev udvalgsformand meget aktiv inden for håndboldforeningslivet både som spiller og som frivillig.

Han ved, at klubber nogle år har brug for mange haltimer (som de får betalt af kommune) og andre år har færre aktive, og dermed booker færre timer og så får hallerne færre indtægter. Sådan var det tidligere men ikke i den nye model, hvor tilskuddet ligger fast.

Peter Laigaard siger, at der nu er skabt overblik både for hallerne og for kommunen. Det kaldes budgetsikkerhed.

- Vi har i Kultur-og Fritidsudvalget udvist tillid til lederne af de selvejende institutioner ved at give dem den efterspurgte budgetsikkerhed uanset om aktiviteterne går op og ned i foreningerne.

- Samtidig får vi budgetsikkerhed i kommunen, som vi i høj grad også har brug for. Denne gensidige tillid er nøje formuleret i en driftsoverenskomst. Vi har også aftalt i udvalget at vi fremover holde øje med området, forklarer formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Lars Nielsen kvitterer for, at politikerne har fået lavet en ny tilskudsmodel. Det er han glad for. Men han håber, at politikerne ser på afregningen i forhold til aktiviteter, når modellen bliver evalueret.

Hertil svarer Peter Laigaard, at færre borgere ikke nødvendigvis betyder færre foreningsaktive - det er nemlig afhængig af, hvor godt det går i foreningerne.

- Den usikkerhed om, hvor mange timer foreninger rent faktisk bruger hallerne, har vi fjernet med modellen. De selvejende haller får også mulighed for at sælge overskydende kapacitet til kommercielle aktiviteter og derved få øgede indtægter, oplyser Peter Laigaard.