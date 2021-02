Rystet far: Vores søn blev bortført fra haven

FREDERIKSHAVN:I et Facebookopslag, der på få timer er blevet delt op mod 3000 gange, advarer frederikshavneren Lasse Engell andre efter en episode, hvor hans søn blev bortført fra familiens forhave, mens drengen gik og legede for sig selv.

En mand tog parret Engells søn, smed ham over skulderen og løb med ham et stykke, indtil han mødtes med to andre mænd i krydset, hvor Møllehus Alle møder Søndergade i den sydlige del af Frederikshavn. Her lykkedes det drengen at vriste sig fri og løbe hjem, skriver Lasse Engell i opslaget.

Episoden fandt sted ved 15-tiden søndag eftermiddag,

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse i sagen, og at politiet efterforsker den - men har i øvrigt ikke flere kommentarer.

NORDJYSKE har søndag aften været i kontakt med Lasse Engell. Han oplyser, at der ikke er yderligere at tilføje til oplysningerne i Facebook-opslaget.