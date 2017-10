Nordic Ink skudt i gang

FREDERIKSHAVN: Torsdag eftermiddag klokken 16 åbnede årets udgave af Nordic Ink Festivalen i Frederikshavn, der disse dage løber af stablen for syvende gang.

Og lige fra dørene var åbnet var der masser af liv i hallen i Arena Nord, hvor hundredvis af tatovører fra både ind- og udland havde taget opstilling i 69 stande.

Fra båsene blandede tonerne af hiphop, eller rock sig med en summen af nåle og en kakofoni af samtaler. Både tatovører i mellem og gæsterne, der stille vandrede mellem gangene og så på tegninger, eller betragtede nogle der allerede lå på briksen eller sad i stolen i færd med at lade sig tatovere.

Og naturligvis beundrede folk hinandens værker.

Festivalen fortsætter både fredag og lørdag med masser af forskelligheder på programmet, blandt andet med kåringer af de bedste tatoveringer i forskellige kategorier, modeshows og koncerter.

Fredag slår også Nordic Brew Festivalen dørene op, og denne afholdes for fjerde gang. Her kommer omkring 20 forskellige bryggerier, og de vil guide gæsterne igennem en verden af smagsnuancer med over 300 unikke øl.

- Nordic Brew Festival er et arrangement, der har fokus på at introducere øl i alle afskygninger, og hvor der kan smages og hygges med vennerne i tilbagelænede omgivelser med god musik, lækker mad og et hav af vidunderlige øl, lyder det fra arrangørerne.