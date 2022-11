Så kan man igen få en whopper i byen: Victor gik målrettet efter at blive den første kunde

FREDERIKSHAVN:Tirsdag genåbnede Burger King i Frederikshavn, og der er kommet nye kræfter bag, efter at restauranten i begyndelsen af oktober gik konkurs.

21-årige Linette Havsager, der siden 2018 har været restaurantchef hos Burger King i Hjørring, er nu også blevet restaurantchef hos Burger King Frederikshavn. På åbningsdagen i Frederikshavn var hun og personalet klar til at tage mod kunderne klokken 10.

Burger King i Frederikshavn slog dørene op igen tirsdag 22. november. Foto: Bente Poder

Og lige fra start af vrimlede det ind med kunder, en stor flok unge mennesker var klar til sætte tænderne i det første mad. Allerførst ved kassen var Victor Thomsen, der havde formiddagspause fra Handelsskolen, og han og en flok andre unge fra klassen var gået den korte tur over til Burger King.

Der var kunder lige fra dagens start af. Foto: Bente Poder

- Det er jo åbningsdagen, det skulle vi selvfølgelig fejre, fortalte Victor Thomsen, der var vant til at komme en del på Burger King før lukningen i oktober.

- Det var lidt træls. Vi var vant til at komme her tit, så det var ikke så godt, husker han.

Victor Thomsen havde fulgt med i, hvornår restauranten genåbnede, og den dag ville han gerne komme.

- Det er for at vise, at vi er klar til en ny åbning, siger Victor Thomsen.

Victor Thomsen var første mand til at bestille efter genåbningen. Foto: Bente Poder

Han gik målrettet efter at være den første, der afgav bestilling.

- Det er lidt sejt. Jeg har stadigvæk bonen, smiler Victor Thomsen.

Han kan lide flere ting ved Burger King - og fremhæver både medarbejderne og madens gode smag, hvor burgerne og især chili cheese tops er hans favorit.

Kan lide travlheden

Linette Havsager har arbejdet på Burger King i Hjørring, siden hun var 18 år. I maj i år blev hun restaurantchef. Og hun brænder for det af flere grunde.

- Jeg kan godt lide det, og jeg kan godt lide travlheden i det og at have med gæster at gøre. Der er meget menneskeligt i det, som kræver, at man samarbejder, og jeg har gode kolleger, og man skal løbe stærkt, fortæller Linette Havsager, der selv i dagligdagen er at finde i alle funktioner i restauranten, hvor hun fx er i køkkenet og gør rent.

Burger King Frederikshavn er genåbnet med restaurantchef Linette Havsager ved roret. Hun var glad for at se, at der kom en masser kunder ind allerede fra åbningen klokken 10. Foto: Bente Poder

Hun var klar på at tage en ekstra restaurant under sine vinger, da hun fik muligheden.

- Jeg ser en fremtid i det, og det er et kæmpe cadeau til mig at få lov at tage den udfordring og få lov at bygge det op sammen med personalet, siger Linette Havsager.

Hun har nogle ting, hun lægger vægt på.

- Der skal være nogle gode servicetider - tiden fra man kommer, til gæsten får sin mad. Og så skal vi skabe en masse gode oplevelser og sørge for, at folk får lyst til at komme, mener Linette Havsager, der ser frem til den næste tid, hvor hun venter at få travlt.

Burger King Frederikshavn er igen klar til at servere mad - med restaurantchef Linette Havsager ved roret. Foto: Bente Poder

- Det er klart, at der bliver noget presset, men det tager jeg med et smil.

Kan lide ansvar

Det er ikke enhver, der som 21-årige står med ansvaret for to restauranter.

- Jeg har altid godt kunne lide at have et ansvar, og jeg kan godt lide at være leder, siger Linette Havsager, der godt kan lide at få en udfordring.

- Jeg ser en fremtid i restaurationsbranchen, så det ligger meget naturligt, opsummerer hun.

Linette Havsager er ligesom i Hjørring restaurantchef i Frederikshavn - det vil sige, at hun er ansat af King Food, som er selskabet bag Burger King, og ikke er forpagter.

Hun er født og opvokset i Hjørring, hvor hun også bor, og hun vil dele sin arbejdstid mellem de to restauranter - men med mest tid i Frederikshavn i den første periode.

Burger King i Frederikshavn har fortsat nogle af de tidligere medarbejdere ansat, og der er også kommet nogle over fra Hjørring - og så er der ansat ti nye.

Og de kan godt regne med, at Victor Thomsen kommer igen.

- Vi kommer igen, det gør vi, det er stensikkert, siger han.