Så klappede fælden for tre indbrudstyve

FREDERIKSHAVN:Fredag faldt hammeren i Retten i Hjørring: Tre mænd blev dømt for indbrud i Frederikshavn og Skagen, og den længste straf gik til en 24-årig. Han fik ni måneders ubetinget fængsel for fire indbrud samt narkobesiddelse. De fire måneder er en reststraf fra en tidligere dom. Den 24-årige har siddet varetægtsfængslet frem til retsmødet, og han bliver bag tremmer, fortæller anklager Torben Kauffmann.

En 29-årig mand var også tiltalt for indbrud, ligesom han var tiltalt for at køre bil, selvom han ikke har kørekort, samt et par narkokørsler. Han fik fem måneders fængsel, der delvist blev gjort betinget, og så blev han frakendt retten til at føre bil i 10 år.

En tredje mand på 35 år blev fundet skyldig i to indbrud. Noget usædvanligt blev der stjålet en stjernekikkert ved det ene indbrud og en støbejernskikkert ved det andet. Den 35-årige fik 60 dages betinget fængsel.

En fjerde mand på blot 18 år var også på tiltalebænken ved Retten i Hjørring.

- Han var tiltalt for et mindre forhold, nemlig at have kørt to af de andre ud til et sted, hvor de begik indbrud. Men han blev frifundet, fortæller Torben Kauffmann.