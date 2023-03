Så lang tid vil det tage at rydde op hos skrothandler

- Det er jo en halvstor opgave, lyder det på klingende fynsk fra Jesper Hansen fra Fyns Autogenbrug, der i samarbejde med Frederikshavn Kommune og Knivholt Autoophug er gået gang med at rydde op i de mange skrotbiler hos Knivholt Autoophug på Mariendalsvej ved Frederikshavn.

Skrothandleren har kun tilladelse til at opbevare godt 500 skrotbiler, men kommunens seneste optælling viser, at der er op mod 2000 biler på området. Det har nu også vist sig, at en del af bilerne ikke er miljøbehandlet og tømt for væsker, som miljøgodkendelsen kræver.

Skrothandleren i Frederikshavn har op mod 1200 biler på adressen - men har kun tilladelse til at have 500. Frederikshavn 20 december 2022 Foto: Lars Pauli

- Jeg ved ikke, hvor mange af bilerne, der er blevet miljøbehandlet og hvor mange der ikke er. Men vi har fået at vide af kommunen, at alle biler skal behandles som om de ikke er miljøbehandlet. Det har vi også netop fået tilladelse fortæller Jesper Hansen.

Det betyder i praksis, at alle bilerne skal undersøges, gennemgåes og miljøbehandles.

Foreløbig er firmaet i gang med at etablere køreveje på pladsen. Firmaet har tre medarbejdere i gang, og Jesper Hansen forventer, at det vil tage mellem fire og seks måneder at få ryddet op, så Knivholt Autoophug efterlever miljøgodkendelsen.

Fynsk Autogenbrug rydder op hos skrothandler Frederikshavn 16. marts 2023. Foto: Bente Poder

Hvad kommer det til at koste?

- Jeg kan ikke oplyse detaljer og priser, men det her er en aftale, der er indgået mellem Fyns Autogenbrug og Knivholt Autoophug, som også hjælper til med oprydningsarbejdet. Det her kommer ikke til at koste kommunen og dermed skatteborgerne penge, fastslår Jesper Hansen.

Frederikshavns borgmester Birgit Hansen (S) bekræfter overfor Nordjyske, at det har vist sig, at en del af bilerne ikke er blevet miljøbehandlet, som de skal ifølge miljøgodkendelsen.

Der kan nu også bliver tale om at lave jordbundsundersøgelser på pladsen.

Nordjyske har kontaktet indehaveren af Knivholt Autoophug, Søren Hansen, men han har fortsat ingen kommentarer til den nye udvikling i sagen.