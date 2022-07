To hårde vandhunde svømmede fra Frederikshavn til Læsø

LÆSØ:Det blev en hård tur for de to langdistancesvømmere Anders Vestergaard og Per Kristensen, men lørdag ved 11-tiden nåede de målet: Vesterø Havn på Læsø efter at have svømmet non-stop fra Frederikshavn Bedding.

De to stod ud lige kort efter midnat lørdag og brugte lidt over 11 timer på at svømme turen.

- Den første halvdel gik sådan set ok, men derefter blev det hårdt. Bølgerne var hårde. Store rullende bølger kan vi sagtens klare, men bølgerne var krappe og høje, og de brød rytmen i svømningen, så det var svært, fortæller Per Kristensen fra en af følgebådene på vej hjem.

Og ikke alene var der bølger og en forholdsvis kraftig vind - strømmen drillede også de to vandeventyrere.

- Strømmen i Læsø Rende er så godt som altid nordgående, siger Per Kristensen.

Så det havde de to lagt en plan for ved at svømme mod syd i læ for strømmen inde under kysten og så krydse over Læsø Rende på et tidspunkt, hvor de ville få lidt hjælp af strømmen til at blive trukket nordpå mod Vesterø Havn.

Strømmen snød

Sådan gik det bare ikke, for strømmen var sydgående i nat. Og bar de to væk fra deres mål.

- Så måtte vi lige sætte farten op, og når man allerede har svømmet i mange timer, så er det lidt hårdt lige at skulle give den ekstra fart, konstaterer Per Kristensen.

Men op kom farten, og i mål nåede de to. Til en stor modtagelse med jublende tilskuere på molerne i Vesterø Havn. Dermed er Anders Vestergaard og Per Kristensen de første, der har svømmet turen den vej - den modsatte vej, fra Læsø til Frederikshavn er gjort flere gange, også af dem selv. Men turen mod vest er lettere, fordi den (sædvanligvis) nordgående strøm trækker den rigtige vej; Læsø ligger længere sydpå end Frederikshavn.

Og ja, så var der også mange brandmænd undervejs, så begge svømmere nåede til Læsø pænt forbrændte af de mange møder med goplerne.

Med sig på turen havde de to svømmere i alt otte hjælpere fordelt på to følgebåde, og det er noget af en opgradering i forhold til det første svøm i 2015.

- Dengang var der bare min søn og en mand mere i en speedbåd. Vi har meget fokus på sikkerheden, siger Per Kristensen.