Så sker det igen: Professionelle tyve slår til mod varebiler

VENDSYSSEL:Organiserede tyve har i denne uge slået til mod varebiler i Vendsyssel. 13 håndværker varebiler er blevet tømt for dyrt værktøj, og tyvene er yderst professionelle, når de bryder ind i bilerne.

Fremgangsmåden er nærmest noget, man ser på film. I ly af nattens mørke klipper tyvene et lille hul på tre-fire centimeter i varebilens dør eller bagklap.

På den måde kommer de ind til selve låsen, så de kan åbne døren lydløst uden at skulle brække eller smadre noget for at få adgang til varebilen.

- Det er en avanceret fremgangsmåde at bryde ind i varebilerne på, og det siger noget om, at vi har med organiserede kriminelle at gøre, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyverierne begyndte natten til tirsdag, hvor det gik ud over varebiler i Sæby og Lendum. Natten efter slog tyvene til mod biler i Vrå, Brønderslev og Tårs og natten til torsdag var det så biler i Strandby, Elling og Ravnshøj, der blev tømt for værktøj.

Ved tyveriet i Strandby var der dog en beboer, der opdagede tyveriet, fortæller Peter Skovbak.

- En beboer vågnede omkring klokken 05, fordi vedkommende hørt noget rumstere ude ved varebilen. Da beboeren kiggede ud af vinduet, så vedkommende en mand, der var i gang med tyveriet, fortæller politikommissæren.

Godt signalement

Og beboeren har været i stand til at give et godt signalement af både tyvene og den bil, som tyven kørt væk i.

Gerningsmanden beskrives som:

- En mand i 30'erne

- Ca. 185 centimeter høj

- Lys i huden med kort, mørkt fuldskæg.

- Han var spinkel af bygning og bar en sort trøje og en blå cap.

Bilen som manden kørt væk i var en sort Audi A4 st. car - formentlig modellen Qauttro. Det var en ældre model fra 2000-2005.

Bilen havde sølvfarvede tagbøjler og den bagerste kofanger var grå.

Har man set noget, kan man kontakte politiet på telefon 114.

Det er set før

Det er langt fra første gang, at der har været en bølge af tyverier fra varebiler i Nordjylland. Og fremgangsmåden er også set før.

Senest i efteråret 2019, hvor gerningsmændene benyttede sig af en fremgangsmåde, der til forveksling ligner den, der er brugt under tyverierne i denne uge.

- Det ligner noget, vi har set tidligere, bekræfter Peter Skovbak.