Sådan fordeler smitten sig i Vendsyssel: Lave smittetal giver håb

Dagens smittetal i Hjørring-, Frederikshavn- og Brønderslev Kommune er forholdsvis lave. Tallene ligger på henholdsvis 7, 1 og 4 smittede siden 1. februar, hvilket giver håb om restriktionernes og vaccinens virkning.

De faldende smittetal i blandt andet Frederikshavn Kommune indbyder ifølge borgmester Birgit Hansen (S) til en forsigtig optimisme.

- Fire er ikke et skønt tal for de smittede, men efter flere uger med 30+ smittede, er det dejligt at se på tal der er under -tocifrede, fortæller Birgit Hansen til NORDJYSKE.

Gennem den seneste uge er 22 konstateret smittet i Frederikshavn Kommune.

Stille genåbning

Ved Sundhedsministeriets pressemøde den 1. februar meldte sundhedsminister Magnus Heunicke ud, at børn i 0.- 4. klasse skal begynde i skole igen mandag den 8. februar.

Birgit Hansen håber, at den stille genåbning vil bidrage til danskernes fortsatte motivation og gode samfundssind.

- Danskerne har vist stor disciplin og gjort deres bedste, men det er klart at der er en længsel og et behov for genåbning. Jeg tror genåbningen bliver godt for børnene, de voksne, arbejdspladserne og for danskernes motivation til at hænge i, fortsætter Birgit Hansen.

Ligesom Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune er resten af Danmarks smittetal ligeledes faldende. I dag er der registreret 397 antal smittede med covid-19.

- Det er dejligt at se, at der sker noget. Ikke kun i Frederikshavn Kommune, men også i resten af Danmark, uddyber Birgit Hansen.

Der er ingen tegn på yderligere genåbning på nuværende tidspunkt.