Sårbare børn og forældre står til søs

FREDERIKSHAVN:Red Barnets Oplevelsesklub Frederikshavn og Sæby giver denne sommer 20 børn og forældre fra sårbare familier i lokalområdet en unik oplevelse, som de ellers ikke ville få.

De påmønstrer nemlig skonnerten Fylla for at deltage i en vaskeægte ferielejr til søs, der giver familierne et frirum, som er særligt tiltrængt efter mange ugers isolation grundet corona.

I to døgn oplever familierne livet om bord på det gamle træskib fra 1922, hvor de er med til at varetage de daglige rutineopgaver som for eksempel madlavning, rengøring og nattevagt. De deltager også i maritime aktiviteter som at sætte sejl, binde knob og navigation.

Det er første gang Red Barnets lokale Oplevelsesklub sender familier fra Frederikshavn kommune på ferielejr i juli måned.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at rejse midler, der gør det muligt at give sårbare familier en fantastisk oplevelse sammen med andre om bord på Fylla. Vi er fire frivillige fra Frederikshavn og Sæby med på ferielejr til søs, og vi glæder os til at møde familierne og besætningen på Fylla, der danner de bedste rammer for oplevelser og sociale fællesskaber, udtaler Liselotte Bisgård, der er leder af Red Barnets Oplevelsesklub Frederikshavn og Sæby og lokal lejrleder på togtet.

Kommunen set fra søsiden

Ferielejr til søs giver familierne en enestående mulighed for at se deres kommune fra søsiden.

De påmønstrer i Frederikshavn søndag 2. august, og de ved, at de skal overnatte om bord, men det en overraskelse, hvor sejladsen bringer dem hen.

Efter to dages sejlads ankommer Fylla til Frederikshavn Havn, hvor borgmester Birgit Hansen (S) byder velkommen med kagemand til alle om bord.

- Det er så vigtigt, at børn og deres forældre, der er særligt sårbare som følge af coronapandemien, får dette lille pusterum sammen på Fylla, hvor de får masser af frisk luft, sjove oplevelser og nye bekendtskaber. Det er kun to dage, men de vil huske dem resten af deres liv. Jeg glæder mig til at høre om deres oplevelser, når vi ses på tirsdag, siger borgmesteren.

Red Barnets Familieoplevelsesklub i Brønderslev tager også med skonnerten. De påmønstrer 6. august med ni familier og fem frivillige.