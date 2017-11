Sæby får sit første online-auktionshus

SÆBY: 1. december åbnes onlinedørene til dinhandel.dk - en kombination af auktioner og webshop i Sæby. Bag initiativet står Morten Walther Stausgaard og Ole Frølich.

- Vores "kapital" i starten er viden fra bygge- og reklamebranchen samt vores fritid. Vi har fokus på vores daglige jobs Cantona A/S og Carmé Aps, men vi kan godt lide at dyrke skæve initiativer, som andre kan bygge videre på, fortæller Stausgaard og Frølich.

For et års tid siden forsøgte vi med et lignende firma - netbyg.com - der primært sælger byggematerialer, møbler og interiør til lave priser på restpartier.

Da de to fik idéen til dinhandel.dk foretog de en række interviews blandt flere butikker og virksomheder i Sæby og Frederikshavn. Det gav gode ideer, og flere pegede på muligheden for at sætte varer på auktion. Den idé er nu videreudviklet, og nu tilbyder man virksomheder og forretninger at sætte varer på auktion på hjemmesiden. Auktionsdelen er blevet udviklet af Carmé i Sæby - med rådgivning fra en auktionsekspert.

- Kunderne har en enkel måde at byde på auktioner. Dét man byder på varen, er dét man skal betale.

For virksomheder er der flere muligheder i auktionsdelen - bl.a. kickstart af varer, velgørenhedsauktion og salg af udgåede varer. Virksomheder i dinhandel.dk bliver eksponeret i vores markedsføring.