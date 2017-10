Sæby-læge har lukket klinikken

SÆBY: Læge Tage Thusgaard Kristiansen i Sæby har lukket sin klinik - tilsyneladende uden, at nogen af patienterne har fået det at vide. Det skriver TV2 Nord.

Det sker på et tidspunkt, hvor lægerne i Frederikshavn Kommune er ekstremt pressede, og der kun er én klinik i Sæby, der er åben for nye patienter.

Region Nordjylland er sammen med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i gang med at finde en løsning for klinikkens 1800 patienter, der i første omgang består i en vagtordning, så patienter med akutte problemer kan få en tid hos en af byens andre læger. Hvad der skal ske med klinikken fremover er dog mere usikkert, man "arbejder sammen om at finde en løsning", skriver regionen i en mail til TV2 Nord.

Tage Thusgaard Kristiansen fik i sidste uge indskrænket sin autorisation, så han kun må arbejde som læge under supervision af en anden læge, der har ret til selvstændigt virke og er autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kan man læse i en besked på styrelsens autorisationsregister, hvis man slår Tage Thusgaard Kristiansens navn op. Det sker med henvisning til, at " det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at læge Tage Thusgaard Kristiansen på grund af mangelfulde faglige kompetencer kan antages at være til fare for patientsikkerheden, med mindre han arbejder under supervision af en læge, der både har ret til selvstændigt virke og er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er endvidere styrelsens vurdering, at læge Tage Thusgaard Kristiansen udførsel af sit faglige virke, er udtryk for alvorlig faglig kritisabel virksomhed."