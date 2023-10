Sæby-pædagog med i fornemt opløb: Nomineret for sin nysgerrighed

Politiken uddeler snart Pædagogprisen 2023, og ud af 600 nominerede er blot 12 kommet gennem et fagpanels nåleøje til en nominering.

En af dem er Majbritt Degn Kallehauge, Børnehuset Brolæggervej, Sæby, i kategorien "Dagtilbud 0-6 år".

Hun er nomineret "for sin nysgerrighed på udsatte børn, og hvordan hun laver justeringer, så de på kanten af børnefællesskabet også har mulighed for at deltage. Fagpanelet lagde desuden vægt på, at Majbritt Degn Kallehauge er blevet indstillet af en ressourcepædagog fra Frederikshavn Kommune, der arbejder sammen med mange pædagoger", skriver avisen.