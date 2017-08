Sæby Søbad skal peppes op

SÆBY: Sæby Søbads centerbygning skal udvikles til mødested, ikke bare for den omliggende ferieby, mens også for sæbynitter og endagsturister.

Samtidig skal husets konferencecenter genåbnes for at skabe liv og omsætning året rundt.

Lørdag gav Sæby Søbads ejerforening på en ekstra generalforsamling sin opbakning til, at foreningen engagerer sig økonomisk i overtagelse af den 2000 kvadratmeter store centerbygning. Det bliver dog ikke ejerforeningen, der kommer til at stå med ansvaret for bygningen, men derimod et selskab - Sæby Søbad Centerbygningen A/S - hvor ejerforeningen sammen private investorer indskyder kapital.

77 ud af 100 huse i feriecentret var repræsenteret på generalforsamlingen, og 90 procent af dem stemte for forslaget, mens 5 procent stemte imod og 5 procent blankt.

- Vi står med et meget stærkt mandat, når vi skal arbejde videre, siger Anders Kjærulff, medlem af ejerforeningens bestyrelse og af arbejdsgruppen, der har taget initiativ til køb af centerbygningen.

- Vi går nu i gang med de næste skridt og vil fortsætte dialogen med centerbygningens nuværende ejere om realisering af et køb.

Centerbygningen har siden 2008 været ejet Marie og Lars Dannervig, Frederikshavn. De lukkede den i 2015 og har siden forsøgt at få lov til at ombygge den til helårsboliger. Men et flertal i kommunens plan- og miljøudvalg har blokeret for ændret anvendelse af bygningen.

Dermed er bygningen i henhold til lokalplanen låst til kun at kunne bruges til restaurant, turist- og konferencecenter.

En arbejdsgruppe i ejerforeningen har i samarbejde med arkitekt Michael Morell, Sæby, udarbejdet et ideoplæg til, hvordan centerområdet kan revitaliseres.

Forstranden kan gøres mere brugervenlig med terrasse, ny toiletbygning og vinterbadesauna. Visualisering: Morell Architecture

Sauna og saltvand

Michael Morells oplæg indeholder et havbad omkranset af en "eventbro" samt en ny swimmingpool med havvand, hvor der nu er en asfalteret parkeringsplads.

På stranden placeres en sauna til vinterbadere med henblik på at trække folk til området i vintermånederne.

Inde i centerbygningen skal der være cafe og, primært i kælderetagen, en række fritidstilbud, bl. a. fitnesslokale, som skal være åbne for motionister og idrætsforeninger i Sæby. Michael Morell forestiller sig, at de mange forskellige tilbud i Sæby Søbad kan komme til at danne ramme for et fællesskab mellem medlemmer af mange små foreninger i Sæby.

Anders Kjærulff fortæller, at købstilbudet til Lars Dannnervig er baseret på, at centerbygningen skal hvile i sig selv. Feriehusejerne skal ikke have pungen mere op af lommen end i dag.

Ejerforeningen betaler nu 600.000 kr. årligt til vedligeholdelse af fællesarealer og grønne områder, og det skal den fortsætte med.

Derudover skal indtægterne komme fra en lejeaftale med Danland, som har udlejningskontor i centret, samt fra udlejning af lokaler til konferencearrangører og private fester.

Men der resterer et problem: for hvad er centeret værd?

Det ny oprettede selskab afgav tidligere på sommeren et betinget købstilbud til Lars Dannervig, som han i første omgang afslog. ​

Sæby Søbad. Foto: Peter Broen