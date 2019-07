Sæby Spektrum er en realitet

SÆBY: Med en donation på 2,5 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond kan centeret Sæby Spektrum nu realiseres.

Donationen betyder, at sæbynitterne får både fritidscenter, idrætshus og værested i ét. Sæby Spektrum skal nemlig være samlingspunkt for det sociale liv, der udfolder sig før, under og efter aktiviteterne, som stedet skal huse, oplyses det i en pressemeddelelse.

Og så skal det give flest muligt lyst til at deltage - også dem som normalt ikke bruger centrets sportstilbud. Det fortæller Lars K. Nielsen, som er leder af Sæby Spektrum:

- Det vigtigste bliver at skabe et sted, hvor alle føler sig velkomne og inkluderet. Donationen betyder, at vi kan få skabt rammerne for et stærkt samlingspunkt, hvor endnu flere - særligt børn og unge - bliver en del af fællesskabet og samtidig får en sund livsstil.

Nyt kraftcenter

Hovedbygningen i Sæby Spektrum bliver en rotunde med navnet ”Hjertet”, der får tre plan med cafe- og opholdsområde i det nederste. Netop fællesområdet er tiltænkt som opholdssted for børn og unge, der venter på idrætsaktiviteter, hvor de kan være sammen på tværs af generationer, lave lektier og få sund mad.

Som en del af visionen om øget sammenhængskraft bliver Sæby Spektrum indrettet med arkitektonisk gennemsigtighed, flytbare vægge og kig til de forskellige aktiviteter, der vil foregå dagen lang.

Det er nemlig målet at inspirere endnu flere børn, unge og voksne til at deltage, lyder det fra Lars K. Nielsen, der understreger, at donationen har været en uvurderlig støtte til at realisere projektet.

- Vi er virkelig taknemmelige over, at Det Obelske Familiefond har kunnet se potentialet i Sæby Spektrum og givet os mulighed for at skabe et nyt kraftcenter. Donationen har gjort, at Sæby Spektrum bliver et sted, hvor man ikke bare kommer og går, men også gerne vil blive, siger han.

Færdigt næste år

Ambitionerne om at løfte sundhed og trivsel igennem fællesskab er helt i tråd med Det Obelske Familiefonds indsatsområde vedrørende mental sundhed:

- Vi er glade for at bidrage til, at flere unge i Nordjylland bliver en del af et mangfoldigt og inkluderende foreningsliv. Sæby Spektrums fokus på fysisk og social sundhed med fællesskab som drivkraft er forbilledligt, lyder det fra direktør i Det Obelske Familiefond Michael Bjørn Nellemann.

Sæby Spektrum ventes at stå færdigt i juni 2020, og det er arkitektfirmaet LBB3 fra Aalbæk, der står bag tegningerne.