Sæby Sportscafé lukker med kort varsel lørdag den 29. juli.

Ejer Kurth Larsen har dog ikke opgivet at finde en lejer, der vil drive stedet videre, enten på samme måde eller under en anden form.

- Der har været flere, som har været interesseret i at overtage forretningen, men de har desværre ikke haft de økonomiske muligheder, fortæller Kurth Larsen.

Han oplyser, at udlejningsprisen inklusive inventar er på ca. 700 kroner pr. kvadratmeter årligt.

- Kommer den rigtige lejer, finder vi en fornuftig løsning. Men jeg lægger ikke skjul på, at jeg håber, at den nyrenoverede historiske bygning fra 1826 kan blive solgt, så jeg helt kan hellige mig Sæby Budservice, som jeg har drevet i sytten år, siger han..

Kurth Larsen havde håbet på, at han med caféen kunne være med til at holde på byens unge og give byen liv - også uden for turistsæsonen.

- Jeg må ærligt erkende, at jeg måske ikke har haft de nødvendige kompetencer eller tilstrækkelig tid til at drive caféen. Derfor slutter min drøm hér. Men jeg vil gerne sende en stor tak til de kunder og mit personale, der trofast har støttet stedet. De vil alle blive savnet, slutter han.

Sidste åbningsdag er altså nu på lørdag.