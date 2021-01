Sæby stadig sorteper: Se smitteinddelingen fordelt på sogne her

Thorshøj og Karup sogne går fri, men ellers er samtlige sogne i Frederikshavn Kommune ramt af coronavirussen.

Den uheldige topscorer på listen er Sæby, der gennem længere tid har ligget øverst på listen. Tirsdag 12. januar er der målt et sted mellem 28 og 34 bekræftede tilfælde af coronavirus i sognet for de seneste syv dage.

Det ser ud til, at smitten i og omkring Sæby isoleres i selve sognet, for hverken sognene vest eller syd for sognet bærer præg af den hårde medfart, som sæbynitterne har fået.

Derudover er Abildgård sogn fortsat hårdt ramt. Alt imellem 21 til 27 coronatilfælde er der blevet målt i perioden fra 5. januar til 11. januar.

Sognet just syd for, nemlig Bangsbostrand, indtager tredjepladsen på podiet over flest smittetilfælde. Her er der mellem 14 og 20 tilfælde den seneste uge.

Ingen sogne placerer sig mellem 7 og 13 tilfælde, mens majoriteten døjer med mellem 1 og 6 tilfælde den seneste uges tid, heriblandt Skagen og Ålbæk.

Her kan du se kortet