Sæbynitters protest nyttede ikke

SÆBY:Der bliver ikke anlagt en ny, nordlig indfartsvej fra Frederikshavnsvej til det kommende boligområde Sæby Bakker - en vej som hundredevis af sæbynitter har udtrykt ønske om.

I stedet skal trafikken til og fra Sæby Bakker afvikles ad Langtvedvej.

Det står fast efter mødet i plan- og miljøudvalget i Frederikshavn tirsdag.

Sagen blev reelt afgjort allerede ved indgåelse af budgetaftalen for 2022, hvor det ikke lykkedes Venstre at få tilslutning til at afsætte penge til en ny vej.

Det afviste socialdemokraterne og henviste til, at lokalplanen for Sæby Bakker og vejføringen stadig var under politisk behandling.

Alligevel håbede Venstre at få det socialdemokratiske flertal i plan- og miljøudvalget med på ideen om den nordlige indfartsvej.

Inden mødet var der lavet nye beregninger over udgiften til en ny vej.

Beregningerne viste, at vejen fra Sæby Bakker til Frederikshavnsvej ved Svalerenden vil kunne laves for 9.3 mio. kr. (13.5 mio. inklusive cykelsti).

Venstre stillede på udvalgsmødet forslag om at lave den alternative vej uden cykelsti.

- Selv om udgiften ikke er i budgettet, så kunne vi have taget penge fra kassen i 2022 og sat resten på budgettet for 2023, siger udvalgsformand Peter Sørensen (V).

Socialdemokraterne afviste forslaget, men udelukker ikke, at vejen alligevel bliver anlagt om nogle år. De besluttede, at trafikudviklingen på Langtvedvej skal følges i fremtiden.

Peter Sørensen betegner fravalget af anlæg af ny vej nu som et selvmål.

- Vi har dårlige erfaringer i Sæby med ikke at se ud i fremtiden, når vi byplanlægger, siger han og henviser til en aflastningsvej, der aldrig blev til noget i Brolæggerkvarteret.

Boligkvarteret Sæby Bakker er planlagt med både parcelhuse, klyngehuse og etageboliger. Etageboligerne skal opføres i terrasser længst væk fra kystskrænten.

Udvalgsflertallet reducerede det maksimale antal etager til tre, hvor der i lokalplanforslaget var opereret med fire.