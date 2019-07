Sandet er for alle: Rul op ad Råbjerg Mile

KANDESTEDERNE: Naturen er for alle, og det gælder også Råbjerg Mile, når det for 12. år i træk bliver muligt for kørestolsbrugere og folk med rollator at få adgang til vandreklitten.

- Det har været en fantastisk oplevelse for de mange fremmødte, som tidligere med stor entusiasme har nydt denne naturoplevelse igennem mange år. Derfor er det med glæde, at vi igen i år lægger køreplader ud, så flere kan nyde udsigten fra milens top, siger Jesper Blom Hansen, skovrider ved Naturstyrelsen Vendsyssel i en pressemeddelelse.

Kørebanen er 350-400 meter lang, hvilket betyder, at man kan komme så højt op i sandmasserne, at man får fornemmelsen af være midt på Skagen Odde. Herfra kan man se både Skagerrak og Kattegat, da vandreklitterne er de højeste punkter på Skagens Odde.

Råbjerg Mile er en af de af de største af sin art i Europa. Milen er en miniørken på over én kvadratkilometer, og det højeste punkt er cirka 40 meter over havet. Alene størrelsen gør milen mange besøg værd.

- Der er mange, der spørger os, hvorfor vi ikke lader kørepladerne ligge, så folk kan benytte dem hele året rundt. Hvor end vi gerne ville, så kan det desværre ikke lade sig gøre, fordi banen sander til i løbet af ganske kort tid, når vinden bliver for kraftig.

Banen ligger i fem dage, hvor den jævnligt bliver tilset. Der er adgang til Råbjerg Mile fra den 17. juli kl. 12 til den 21. juli kl. 12. K