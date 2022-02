Sandormen skal have nye traktorer

SKAGEN:De to firmaer bag Sandormen i Skagen er klar til at investere op mod fire millioner i nye traktorer, nybygning og renovering af passagervognene og ikke mindst en ekstra betalingsautomat.

Men med to år tilbage af koncessionsaftalen med kommunen er det ikke muligt at gennemføre investeringerne, og derfor har

de søgt om at få forlænget aftalen frem til 2030.

Teknisk Udvalg har netop behandlet ansøgningen og politisk er der enighed i det fornuftige i en forlængelse.

- Vi har nikket ja til forlængelsen, siger formanden for udvalget Karsten Thomsen (S).

Og de nik er man glade for i Skagen hos Christian B. Hjermitslev og Toni Jespersen, der har koncessionen i dag - og nu kan se frem til at drifte rute fra P-pladsen til Skagens gren frem til 2030.

- Vi står overfor investeringerne i nye traktorer. Vore primære skal overgå som andet valg og vi skal have nye primære traktorer på opgaven, siger Christian B. Hjermitslev.

- Ud over det står vi over for dels renovering af passagervognene og dels udskiftning. Så derfor har det været helt afgørende for os, at få forlængelsen, siger Christian B. Hjermitslev.

De to ejere vil også investere i en ekstra billetautomat til kort-betaling.

Mobilepay er vanskelig på grund af mobildækningen - og det er i det lys, den kommende investering skal ses.

I dag er der en billetautomat placeret på væggen ved indgangen til herretoilettet ved servicebygningen på p-pladsen, men håbet er, at den nye ekstra kan rykkes hen til Sandormens holdeplads, så kunderne ikke skal løbe spidsrod med kioskgæster og andre ved servicebygningen for at finde frem til automaten.

- Det vil være at imødekomme turisterne ønske, siger Christian B. Hjermitslev.