Satte ild til hus som hævn: Var sur over strid om grill - husets ejer dømt for skattesnyd

FREDERIKSHAVN:En 55-årig mand blev fredag idømt et års fængsel for at have sat ild til et hus i Frederikshavn i januar 2018. Branden ødelagde huset for omkring to millioner kroner.

I samme sag blev en 70-årig mand, og husets ejer, frifundet for at have medvirket til den påsatte brand. Det var ellers anklagemyndighedens opfattelse, at de to mænd i forening havde sat ild til huset for at få udbetalt en større forsikringssum.

Men anklagen mod den 70-årige beroede på en række indicier, fortæller anklager Kim Kristensen. Og de indicier holdt altså ikke i retten.

Det gjorde beviserne mod den 55-årige til gengæld. Ved det hærgede hus, hvor branden var startet med benzin, fandt politiet nemlig en handske og et cigaretskod med den 55-åriges dna på.

Og i Retten i Hjørring forklarede han også, at han havde sat ild til huset som hævn over den 70-årige. Ifølge den 55-årige var han nemlig sur på husets ejer efter en uenighed om en grill, fortæller Kim Kristensen.

Dømt for skattesnyd

Den 70-årige slap dog ikke helt for straf, for han blev dømt for skattesnyd for 362.000 kroner.

I juli 2016 brændte en anden af hans udlejningsejendomme, og her skete der skader for 943.000 kroner. Det beløb fik den 70-årige udbetalt i erstatning, men da han skulle selvangive erstatningen, valgte han i stedet at rette selvangivelsen til 0 kroner, fortæller Kim Kristensen.

Udover at skulle betale de penge han skylder tilbage i skat, så blev den 70-årige idømt tre måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 350.000 kroner.

Begge mænd modtog dommene.