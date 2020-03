Scandinavian Star-mindehøjtidelighed i Frederikshavn udsat på ubestemt tid

FREDERIKSHAVN:COVID-19 udsætter Scandinavian Star-mindehøjtidelighed på ubestemt tid i Frederikshavn

Højdepunktet skulle have været afsløringen af et monument på 30 års dagen for branden 7. april 1990 på færgen Scandinavian Star. Efter aftale med hovedsponsor Jens og Margrethe Withs Fond og dialog med myndighederne udsættes afsløring og mindehøjtidelighed.

- Vi har arbejdet intenst med planlægningen af dagen igennem det seneste år. Overlevende og pårørende havde set frem til dette arrangement, men som situationen har udviklet sig, kan vi naturligvis ikke gennemføre det. Vi kan endnu ikke sætte en ny dato, før myndighederne kommer med den vigtige udmelding om, at situationen er ændret sig, oplyser Mike Axdal, talsmand for Scandinavian Stars Danske Støtteforening, som i mange år har arbejdet på at få et monument i Frederikshavn.

Med økonomisk støtte fra Jens og Margrethe Withs Fond, opbakning fra Frederikshavn Kommune og havnemyndigheden vil foreningen, så snart situationen er blevet bedret, få monumentet opsat i Frederikshavn på Paradiskajen, hvor Scandinavian Star havde base.

- Det har stor betydning for de overlevende, pårørende og verdenshistorien, at der endelig bliver rejst et monument. Derfor bliver datoen for arrangementet blot udsat, oplyser Mike Axdal.

Monumentet står færdigt på et depot. Fundamentet, der skal bære det godt otte tons tunge monument på Paradiskajen i Frederikshavn, er færdiggjort.

- I forhold til det oprindelige program for mindehøjtideligheden vil der måske ske ændringer. Vi forventer ikke at kunne trække alle vores leverandører og deltagere ind i usikkerhed uden at kende en endelig dato. Men jeg kan garantere, arrangementet hverken bliver mindre eller ringere, fordi vi må afvente ny dato, tværtimod. Planen er nu at afvente myndighedernes udmeldinger, før vi igen tør sætte en bestemt dato. Der vil blive udsendt pressemeddelelse, når situationen tillader dette, siger Mike Axdal.

159 personer, heriblandt 26 børn under 15 år, døde i branden på Scandinavian Star, som 6. april 1990 sejlede fra Oslo med kurs mod Frederikshavn. Det skulle have været en ganske almindelig sejltur.

- Vi håber, alle har forståelse for dette og passer godt på jer selv og hinanden, lyder det fra Mike Axdal, der selv er meget berørt af situationen.