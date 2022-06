Scene-stunt: En mand blev til en kæmpe-mølle

Et scenestunt udført af en tilhører fik aftenens største bifald, da Energistyrelsen og energiselskabet European Energy torsdag havde informationsmøde om miljøkonsekvenser af nye havmøller ud for Hirsholm.

Tilhøreren - Helge Hansen, Gærum - demonstrerede ene mand på den store scene i Det musiske Hus de enorme dimensioner på møllerne. Han placerede en model af det 27 meter høje Hirsholm Fyr på scenegulvet - modellen var på højde med en mælkekarton. Selv illuderede han derefter - med svingende arme som møllevinger og en rød cykellygte i munden - en tilsvarende nedskaleret havmølle med natbelysning.

Forinden havde chefkonsulent Hanne Brendstrup fra ingeniørfirmaet Niras præsenteret møllernes synlighed på mere traditionel vis bl. .a. med en række visualiseringer set fra Hirsholm, Palmestranden, Råbjerg Mile og endnu flere positioner i område.

Hanne Brendstrup viste også med denne illustration, hvor store møllerne bliver. Hirsholm Fyr er indtegnet yderst til venstre. Illustration: Niras

Niras har for European Energy udarbejdet en 563 sider lang miljøvurderingsrapport plus bilag om havmøllerne. Rapporten påpeger, at møllerne har en væsentlig visuel påvirkning af udsyn fra Hirsholm og en mere moderat påvirkning af landskabsoplevelsen fra fastlandet.

Rapporten kortlægger også støjudbredelse samt påvirkning af havdyr og fugleliv. Især af splitterne og tejst, som har vigtige yngleområder på Hirsholm, samt sortand og edderfugle, som raster på havet i møllefeltet.

Niras' konklusioner er, at støjkravene på land er overholdt med en betydelig margen, og at der højst bliver tale om en lille påvirkning af fuglebestande.

Helge Hansen påpegede, at Niras er købt til opgaven med at lave miljørapporten og, ligesom revisorer og advokater, må leverer et produkt, deres kunder er tilfredse med.

- Ingeniørfirmaer lever bl. a. af at sælge rapporter, sagde han.

Lidt 100 frederikshavnere deltog i informationsmødet om miljøkonsekvenser af møllerne. Foto: Lars Pauli

Kim Müller, Sæby Erhvervsråd, imødegik Helge Hansens kritiske tilgang til rapportens tilblivelse.

- Jeg er ikke i tvivl om validiteten af den, sagde Müller og understregede betydningen af, at erhvervslivet i Frederikshavn er med i front i den grønne omstilling.

Blandt tilhørerne var borgmester Birgit Hansen og flere byrådsmedlemmer. Foto: Lars Pauli

Direktør Knud Erik Andersen, European Energy, oplyste, at hans virksomhed og Vestas i 2024 regner med at begynde tests af tre møller, af en type som Vestas derefter vil byde ind med til havmølleparker i Nordsøen og på det globale marked. Den kystnære placering af testsitet ved en større havn som Frederikshavn giver mulighed for at speede udviklingsprocessen op, fordi transporttiden til møllefeltet er kort, og fordi vejrforholdene kun undtagelsesvist forhindrer testpersonale i at komme fra skib til mølle.

Knud Erik Andersen oplyste, at der ikke er taget beslutning om opsætning af de to sidste de fem mulige havmøller ved Frederikshavn. De skal i givet fald opsættes tættest ved Hirsholm og tidligst i 2026.