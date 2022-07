Se billederne: Kom med på rosétogt i Skagens gader

SKAGEN:Hvad er det med rosé og uge 29 i Skagen?

Den læskende vin, der er let drikkelig og yndet i varmen, er blevet synonym med den helt store festuge på Nordjyllands spids.

Også de festglade turister i byen bærer præg af roséens tilstedeværelse.

Lyserøde skjorter, kjoler og bukser udgør i nogen grad - men langt fra som tidligere - dresscoden. Hos livsstilsbutikken Pier1 i Skagen har man også fulgt trenden fra tidligere år og har lanceret en mindre kollektion med overvejende lyserødt udseende.

Og det er ikke mange stykker lyserødt stof, der er tilbage af kollektionen, kan salgsassistenterne Birgit og Mariann afsløre i butikken.

- Det er gået som varmt brød, siden vi smed varerne på hylden, fortæller de.

Birgit Fricke og Mariann Håkonsen har solgt godt ud af deres uge 29-kollektion med et særligt rosétema i butikken Pier1. Foto: Bente Poder

Samme produkt har butikschef i Meny Skagen, Johnny Sørensen, ikke på hylderne. Der er i stedet masser af de lyserøde dråber på glasflaske - butikken bugner ligefrem af diverse mærker af roséen. Omkring 1000 flasker af den lyserøde vin er der røget igennem kasseapparaterne de seneste otte dage.

- Vi kommer jo egentlig fra to forrygende år i 2020 og 2021, men i år har bare været endnu mere forrygende. Lige så snart vejret er med os, går det godt. Det spiller helt sikkert ind, siger Johnny Sørensen.

Butikschef i Meny Skagen, Johnny Sørensen, har godt med rosévin på hylderne i butikken, og han ser frem til at få solgt ud af varerne i de kommende dage. Foto: Bente Poder

Og med beholdningen af de lyserøde dråber på plads kan festen ellers slippes løs i Skagens gader og stræder.

Blandt andet uden for Hyttefadet hvor Nordjyske fanger de tre kammerater, Yonas, Hans Peter og Viktor. De ankom allerede til Skagen lørdag, og siden har programmet ikke stået på så meget andet end at nyde festmiljøet i den nordjyske by.

Fra venstre mod højre er det Viktor, Hans Peter og Yonas. De tre kammerater startede festlighederne ud med en Vodka Red Bull, men alle tre regnede de med at tage rosé-revanche senere på onsdagen. Foto: Bente Poder

De har været faste gæster i Skagen de seneste mange år og blev introduceret til uge 29 - og hvad der hører med hertil - af nogle kammerater. Siden har de blot holdt fast.

Selv kommer de fra Aarhus og har ellers ingen relation til Skagen. De elsker blot miljøet og den særlige uge 29-stemning i byen, fortæller de.

Og selvfølgelig også et godt glas rosé - eller flere.

- Hele stemningen og viben i Skagen er bare god. Vi har bare festet igennem og nydt tilværelsen heroppe siden lørdag. Og i dag skal den også bare have gas. Vi regner med, at det bliver en lang, men god nat og morgen, siger de tre venner samstemmende.

Gas havde den også fået i optakten til onsdagens rosébrunch på Hyttefadet. Således måtte de hver især starte festen med en - ifølge kammeraterne - mere mildt smagende Vodka Red Bull frem for det mere sure rosévin.

- Men vi skal da helt sikkert have fingrene i noget rosé senere, slutter Viktor, Hans Peter og Yonas, inden Nordjyske overlader dem til festen og roséen.

