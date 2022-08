Se billederne: Lokale ungdomsspillere fik besøg af landstræneren

FREDERIKSHAVN:Som optakt til det store Kids Aid-arrangement i Arena Nord i Frederikshavn mandag aften var der mandag eftermiddag linet op med en prominent trænerduo ved en U17-træning for Bangsbo Frejas lokale ungdomshold.

Det var såmænd herrelandstrænerduoen Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst, der førte taktstokken, instruerede og styrede slagets gang på græstæppet.

Og styrede - det gjorde de, henholdsvis landstræneren og den assisterende landstræner.

Kasper Hjulmand kunne bare have stillet op med et par basisøvelser og have cruiset træningen hjem på sin enorme rutine og fodboldmæssige erfaring. Den brugte han med garanti også - men der var mere i det for landstræneren end bare en fodboldtræning.

Hans engagement i den times lange træning vidnede også om, at han går op i fodboldspillere, der ikke nødvendigvis spiller på landsholdet.

- Hurtig! Kom blå, kom blå! Glimrende! Godt arbejde, drenge, kunne man således høre fra landstræneren på tværs af træningsanlægget.

Det var i sandhed en landstrænerduo, der var kommet for at lære fra sig. Samt inspirere fremtidens fodboldspillere.

Kasper Hjulmand var ikke kommet for bare at få en time til at gå. Var man i tvivl om Kasper Hjulmands motivation for at bruge en mandag i Nordjylland, var det blot at observere landstræneren på sidelinjen og på banen, når der blev givet instruktioner, vejledning og velmenende råd videre.

Engagementet afspejlede sig også i Bangsbo Frejas U17-drengehold, der i 60 minutter var i lidt andre hænder, end de er vant til fra hverdagen. Og det lignede i udpræget grad, at de lokale fodbolddrenge nød besøget udefra.

Kasper Hjulmand træner U17-drenge fra Bangsbo Freja