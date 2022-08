Birthe er vild med Volvo og elsker lastbiltræf

SÆBY: Birthe Jensen er pensioneret "vognkvinde". Hun har sin gamle, smaragdgrønne Volvo N84 fra '72 med, den samme model som hun selv engang kørte i, da hendes mand drev et vognmandsfirma.

Birthes grønne Volvo N84.

Birthe blev uddannet lastbilchauffør i '79, en tid, hvor der ikke var mange kvinder i branchen:

- Dengang blev man mobbet lidt, når man kom ud som kvindelig vognmand, og kvinderne skulle helst gøre det dobbelt så godt som mændene for at blive accepteret, men i dag er det jo helt almindeligt.

Birthe har en forkærlighed for mærket Volvo.

Også tidligere mælkemand Carl Johan Christensen fra Randers havde fundet vej til Sæby i sin gule Volvo veteranlastbil, men i stedet for et åbent lad var denne lastbil overdækket og indrettet med et soveværelse bagi.

Han og hans hustru bruger lastbilen til køreferier i Danmark:

- Det kan sagtens lade sig gøre, vi har været mange steder. Det koster selvfølgelig lidt i brændstof, den kører jo ikke så langt på literen, men så rejser vi til gengæld ikke til udlandet.

Carl Johans veteranlastbil bliver brugt som alternativ campingvogn i det danske sommerland.

Foruden de mange veteranlastbiler kan man lægge vejen forbi bistroen og forsyne sig med vådt og tørt, eller man kan kigge forbi Dansk Lastbil Nostalgis udstillingstrailer, som er samlingsstedet under hele begivenheden. Lørdag kl. 12 starter Nordjysk Veteranrally, som køres rundt i Vendsyssel. Præmieoverrækkelse finder sted kl. 17.

Veteranlastbiler