Se de uhyggelige billeder: Folk blev skræmt fra vid og sans

25 frivillige har i efterårsferien sørget for, at både børn og voksne har kunnet få en uhyggelig oplevelse på Knivholt Hovedgaard.

Vestre lade på Knivholt i efterårsferien er dermed uden tvivl det uhyggeligste sted i kongeriget. Blod, monstre og forfærdelige lyde. Og alligevel stod folk i kø for at blive skræmt fra vid og sans. Især børnefamilier.

Inde i laden er der konstrueret to uhyggelige universer – et for børn under 12 og et for voksne. Begge universer er befolket af både levende og døde.

Solveig Lisberg og Peivand Ahmadileh passer cafeen i Knivholts gamle hestestald. Foto: Hans Sejlund

Det er så uhyggeligt, at alle gæster bliver instrueret i en særlig nødplan. Hvis man er på nippet til at dø af skræk, eller der går panik i én, skal man stå stille og lægge begge hænder oven på hovedet. Så stopper uhyggen, og man bliver fulgt ud af labyrinten. Nok skal det være skræmmende, men ingen skal få varige traumer efter en tur på Knivholt. Derfor er der mulighed for at få styr på nerverne ved at skære en græskarmand og nyde en kop kaffe eller saft i Hestestalden bagefter.

Allerede i køen til det store gys kan du blive skræmt fra vid og sans. Foto: Hans Sejlund

Sort Knivholt er et nyt koncept, som afprøves på Knivholt. Her deltager både noget af personalet, folk fra Virksomhedscentret, rollespillere fra Romitea, kendt fra Robin Hood-eventen samt lokale ildsjæle, der bare synes det er sjovt at skræmme frederikshavnerne. Eventen har fået stor opbakning fra sponsorer og mange frederikshavnere er blevet dejligt skræmte.

Ham her ville du ikke engang ønske at møde ved højlys dag. Foto: Hans Sejlund

En af initiativtagerne til Sort Knivholt er John Jørgensen, leder af Virksomhedscentret og aktiv i Romitea. Han har involveret to studerende fra uddannelsen til natur- og kulturformidler, Solveig Lisberg og Peivand Ahmadileh, som har været med i ideudvikling og konceptuering. De er også med bag kulisserne her i efterårsferien, hvor de blandt andet passer cafeen i Hestestalden. Og så er det målet med deres ophold på Knivholt, at de skal udarbejde en drejebog for det kommende års event.

Solveig Lisberg studerer natur- og kulturformidling og skriver drejebog for fremtidens Sort Knivholt. Foto: Hans Sejlund

- Vi har oplevet stor interesse for at være med til at skabe denne uhyggelig event. Flere familier har valgt at bruge efterårsferien til at skræmme livet af frederikshavnerne. Det har været fantastisk. Vi er meget åbne for nye ideer og folk, der har lyst til at være med næste år. Man skal bare henvende sig til Knivholt, siger John Jørgensen.