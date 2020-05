Se enestående video: Ulv dukkede op da familie spiste morgenmad

AALBÆK:Da en familie onsdag morgen sad i deres sommerhus nær Aalbæk og spiste morgenmad, bemærkede de pludselig noget helt usædvanligt ude i haven.

Ud af et skovområde kom et stort rovdyr luntende - sandsynligvis den enlige nordjyske ulv "GW781m", som i et par år har holdt til i området fra Skagen og ned mod Råbjerg.

Den er blevet set flere gange, men hidtil har der ikke været mange fotos af den.

Indtil nu.

Satte sig ned og kløede sig

- Vi sad ved morgenbordet og spiste, da vi så den. Den kom gående ind fra skovområdet og satte sig på græsplænen ved bålpladsen, hvor den vist kløede sig lidt. Så stod vi op og begyndte at filme, og så kunne den godt mærke, at der var gang i noget inde i huset. Så rejste den sig og gik stille og roligt væk, fortæller Marc Bæk Nielsen.

Med sin mobil nåede han at filme den formodede ulv, da den stod kun omkring 15 meter væk.

Se videooptagelsen (Foto: Marck Bæk Nielsen):

- Vi blev imponerede over at se ulven. Men vi tænker, at vores små drenge ikke længere skal løbe rundt i skoven alene, siger Marc Bæk Nielsen.

Faktisk var et af familiens yngre medlemmer ude at løbe - og meget tæt på sommerhuset, da den formodede ulv pludselig dukkede op.

15-årige Freja befandt sig kun omkring 500 meter fra sommerhuset, da forældrene ringede til hendes mobil og fortalte, at en ulv befandt sig i sommerhusets have.

Troede det var en joke

- Først troede jeg, det var en joke, men så blev jeg skrækslagen, fortæller Freja.

Hun spurtede hjem til sommerhuset og nåede lige at se det store dyr.

Et syn, som var både fascinerende og urovækkende.

- Jeg er ikke helt tryg ved det, når jeg skal på løbetur, bemærker Freja.

Familien har lagt den enestående videooptagelse ud på deres Facebook-side, og det har ført til en del kommentarer. Flere skriver, at de ville ønske, de selv havde haft sådan en oplevelse - at se en ulv så tæt på.

