Se fotos: Flere storke på visit

ÅLBÆK:Sidse Lind Pedersen har fået nogle fine skud af tre storke, der var på visit ved Møldamvej nord for Ålbæk.

Hun oplyser, at der hvert år observeres nogle få storke på kort visit i området.

Storke spottet ved Ålbæk Privatfoto

Storke på visit ved Ålbæk privatfoto

Storken lader til at begynde at vinde frem i Danmark. Der er i år storkepar på nye lokaliteter rundt omkring i Sønderjylland samt på Djursland. Derudover er der mange enlige storke på de sønderjyske reder, og større og mindre flokke andre steder, hvoraf den største flok på 26 storke blev observeret på Møn den 24. april. Det oplyser Storkene.dk, der arbejder på at få flere ynglende storkepar i Danmark.

Storken har ynglet i Danmark siden 1400 tallet, men i 2008 blev et nedslående år, da der ikke blev registreret et eneste ynglende par i landet. Siden er det igen gået fremad, og i år ventes der, at ti par yngler i landet.

På Storkene.dk kan man også finde vejledning i at lave en storkerede, så måske er tiden kommet til at få ynglende storkepar i Nordjylland.