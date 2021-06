Se kortet: Fra i dag er der livreddere på disse nordjyske strande

NORDJYLLAND:I dag, fredag, starter skolernes sommerferie, og hvis ellers vejret bliver godt, vil mange myldre til de skønne strande i Nordjylland.

Samtidig er TrygFondens kystlivreddere igen på plads i tårnene på 38 strande og havnebade over hele landet, heriblandt disse nordjyske strande:

Livredderne er på plads fra 25. juni frem til 18. august fra kl. 10 til 18. De hejser flaget i toppen af livreddertårnet, når de er på vagt, og strandgæsterne er velkomne til at komme og få en snak med livredderne, oplyser TrygFonden i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os særligt meget i år til at åbne for badesæsonen efter en længere periode med restriktioner og ringe muligheder for at lege i vand. Strandene trækker traditionen tro rigtig mange til, når vejret viser sig fra sin gode side, og der er mange, som i lang tid har savnet at svømme og bade, mens svømmehallerne har været lukkede. Men nu er vores livreddere klar på strandene til at skabe tryghed for badegæsterne og hjælpe med gode baderåd, siger René Højer, programchef hos TrygFonden, i pressemeddelelsen.