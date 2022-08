Se video: Politiet efterlyser mand efter ildspåsættelse

GÆRUM:Nordjyllands Politi har har udsendt videoklip fra overvågningskameraer, for at få hjælp til at finde den mand, der natten mellem søndag 14. august og mandag 15. august hældte han brandbar væske ud og antændte ild hos Gærum Auto ved Frederikshavn.

Det skriver Nordjylland Politi i en pressemeddelelse.

- Vi håber meget på at få konkrete henvendelser på hvem manden er, fra personer som genkender beklædningen – eksempelvis den trøje han bærer, som er speciel og ret letgenkendelig. Det kan også være man genkender hans bevægelsesform, som virker ret adræt, siger Carsten Straszek, politikommissær der leder politiets efterforskning hos Nordjyllands Politi.

- Vi har en hypotese om at manden er fra egnen omkring Gærum/Frederikshavn, men vi kan ikke udelukke at han har bopæl et andet sted i landet, siger han videre i pressemeddelelsen.

Politiet ser med stor alvor på sagen og beder om hjælp til at finde manden, der beskrives som; 15 - 40 år, spinkel af bygning, 170-190 centimeter høj.

Han var iført sorte bukser og sort trøje med brede, hvide, lodrette striber på begge ærmer. Mørke sko med hvide såler.

Ildspåsættelsen skete få minutter efter at søndagen var blevet til mandag. Manden brød ind i et kontor ved Gærum Auto på Brønderslevvej 126 ved Frederikshavn. Her hældte han brandbar væske ud og antændte ild.

Branden blev hurtigt opdaget og slukket. Ingen mennesker kom til skade undervejs.

Har du oplysninger i sagen hører Nordjyllands Politi gerne nærmere på telefon 114.