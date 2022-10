Se videoen: Michaels have vækker gru og rædsel

FREDERIKSHAVN:På hjørnet mellem Elmevej og Enighedsvej er de her dage forvandlet til et rædselsspæktakel.

Lys i rødt, orange og køligt blåt lyser op for spøgelser, spindelvæv og skeletter, mens gyselig musik og hvæsende stemmer er med til at få uhyggen helt skruet op.

For tredje år i streg er Michael Mortensen gået all-in på halloween-dekorationer i sin have.

- Men det er første gang, det er så meget, som det er i år, konstaterer han.

Det startede egentligt ikke med halloween. Frederikshavneren fik for nogle år siden Phillips Hue-lys, såkaldt smart lys, der kan dæmpes og skifte farver.

- En kammerat foreslog, at jeg skulle prøve et startersæt til mine børns værelser. Det legede jeg en del med, og så tog det ene ligesom det andet. Jeg gør ikke noget halvt, så jeg er bare gået all-in helt fra starten, siger han.

Glad uhyggespreder

At det lige er halloween, han er gået all-in på, handler om, at han godt kan lide at skabe den uhyggelige stemning.

- Jeg kan godt lide at lave det uhyggeligt. Jeg har både lyd og alt muligt kørende sammen med lyset og dekorationerne, og det bliver bare fedt, når det spiller. Jeg har også julebelysning, men det er ikke ligeså omfangsrigt, fortæller Michael Mortensen.

Han ved på nuværende tidspunkt ikke, hvor mange penge, han har brugt på showet.

- Jeg kan bare sige, at hvis jeg ikke havde haft lyset i forvejen, havde jeg ikke råd til det, indrømmer han.

Det er dog ikke noget, der vælter hans elregning på trods af, at priserne er så høje fortiden.

- Det er ni watt per pære, så det er ikke alverden, siger han.

Fordi interessen for belysningen har været så stor, kan det opleves til og med onsdag.