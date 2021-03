Se videoen: Så flot er ikonisk slagterbutik blevet

SKAGEN:Målet var at lave Danmarks flotteste slagterbutik.

Efter 20 år med samme indretning er Slagter Munch-forretningen nu blevet gennemrenoveret og har netop åbnet op igen med en butik, der er forsøgt at gøre topmoderne og indbydende.

Slagter Munch har ligget det samme sted siden 1905, og selvom Danish Crown nu har overtaget ejerskabet af butikken, så er det stadig familien Munch, der står bag den daglige ledelse. Der er fortsat fuldt fokus på det gode håndværk og kvaliteten af produkterne og råvarerne, men en gang imellem skal der alligevel lidt forandring til.

- Vi har netop åbnet vores nyrenoverede butik, og selvom vi har renoveret mange gange siden 1905, så var det 20 år siden sidste gang. Så det var blevet tid til at gøre det igen. Vi vil være med på den nyeste teknologi og udseende, og der var den gamle butik blevet forældet, lyder det i en pressemeddelelse fra Marie Munch, der er daglig leder og fjerde generation i Munch-familien hos Slagter Munch.

Marie Munch er glad for at kunne byde kunderne indenfor i den renoverede butik. PR-foto: Danish Crown

Lukket siden før nytår

Slagter Munch lukkede derfor butikken ned op til nytåret, og så kom der ellers et nedrivningshold og rev hele butikken ned indvendigt. Arbejdet tog seks uger, og Slagter Munch kunne 12. februar åbne igen og vise den nye slagterbutik frem.

Hele kundeoplevelsen er blevet gentænkt, de nyeste kølediske og kølesystemer er blevet købt ind, og så er det ellers de Skagen Skinker, flotte pølser og så videre, der pryder indretningen.

- Det var et nedrivningshold af en anden verden, og de splittede det hele ad. Det var en vild proces, fordi det er jo en butik, vi har haft i 20 år, som bare blev totalt fjernet, og jeg nåede faktisk at få lidt kolde fødder der, fordi der jo er mange følelser på spil. Men selvfølgelig skulle jeg ikke ombestemme mig, og vi har fået en fantastisk forretning nu. Alt spiller bare. Det er en mere lys butik, en mere indbydende butik, og forhåbentlig får kunderne lyst til at købe lidt mere, siger Marie Munch i førnævnte pressemeddelelse.

Hjerteblod og håndværk i særklasse

Det var i 2017, at Slagter Munch blev købt af Danish Crown, og derfor har hele arbejdet med den nye butik været et samarbejde mellem Marie Munch og Danish Crown.

Peter Bendixen, der er senior director for detail i Danish Crown Foods, glæder sig over, at resultatet af renoveringen er blevet så godt, fordi Slagter Munch viser noget af det bedste håndværk og kvalitet i koncernen, forklarer han i pressemeddelelsen.

- Slagter Munch er jo en fantastisk virksomhed, der er gået i generation i Munch-familien siden 1905. Målet var at lave Danmarks flotteste slagterbutik, og jeg synes, vi er lykkedes med det. Det tjener forretningen rigtig godt, da Slagter Munch altid har stået for at lave produkter af højeste kvalitet, og så har der altid været masser af hjerteblod i forretningen, og det er fortsat med Marie Munch som daglig leder, siger Peter Bendixen.

Den lange historie for forretningen har også gjort, at Slagter Munch, selvom det ligger i det nordligste Danmark, er kendt i hele landet.

- Skagen er et af de absolut mest attraktive feriemål i Danmark, og Slagter Munchs lange historie og mange år med kvalitetsprodukter og god service betyder også, at det ikke kun er en forretning for skagboerne. Turisterne værdsætter det, som Slagter Munch kan, og det viser sig tydeligt på interessen for butikkens webshop, som hver dag får bestillinger fra hele landet, siger Peter Bendixen.