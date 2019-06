Sej nordjyde vinder Race Across the West

DURANGO USA: - Så er en dejlig dag i Durango gået på hæld. Vi har fået hvilet ud, drukket og spist, mere end vi har forbrændt, og så har vi nået at se en lille smule af denne gamle amerikanske by - inden vi i morgen tidlig kører i bil tilbage til Oceanside.

Sådan lyder det på Team Next Steps Facebookside, en side der holder folk orienteret om, hvordan det går ultracyklisten og nordjyden Peter Skovbak og hans team af hjælpere.

Foto: Team Next Stops Facebookside

Grunden til, at han har haft en dejlig dag er, at han dels har gennemført Race Across the West, dels har vundet sin klasse 50+.

Ultraløbet starter i Oceanside, Californien og følger de første 930 miles - svarende til knap 1500 kilometer - af Race Across America ruten, der blandt andet snor sig gennem fire stater og ender i cykelmekkaet Durango. Løbet startede tirsdag og sluttede sent lørdag.

- Vi har også været til banquet/præmieoverrækkelse, fortæller han på Facebooksiden.

Der stillede 19 mænd fra ni nationer til start i ultraløbet. Heraf gennemførte de 11. Der stillede også fem kvinder op, som alle gennemførte løbet.

- Jeg fik en 1. plads i min aldersklasse, 50+, i tiden tre døgn, to timer og 34 min, hvilket også rakte til en 2. plads i det samlede resultat for mænd, fortæller den seje nordjyde.

Han understreger, at der endnu ikke foreligger nye planer for udfordringer, men at motivationen er der. Det hele skal dog lige fordøjes, før der tages stilling til eventuelle nye planer for holdet.