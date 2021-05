Seks badmintonspillere fra Vendsyssel skal med til OL

BADMINTON:OL-deltagere hænger ikke på træerne i Vendsyssel, men hele seks spillere fra Vendsyssel Elite Badmintons tophold i Badmintonligaen er sluppet igennem nåleøjet.

OL-kvalifikationen i badminton er netop afsluttet, og alt er gået op i en højere enhed for VEB, som har seks spillere med, når OL afvikles i Tokyo fra 23. juli til 8. august.

Det drejer sig om Cheryl Seinen, Kirsty Gilmour, Sabrina Jaquet, Laura Sarosi, Mathias Christiansen og Robin Tabeling, skriver badmintonklubben i en pressemeddelelse.

- Først og fremmest et kæmpe tillykke til spillerne, som alle - det ved jeg - har arbejdet stenhårdt og bundseriøst med at kvalificere sig til OL. Det er jo de fleste sportsfolks ultimative drøm, siger VEB's cheftræner, Allan Kolbro Nielsen.

Glæden er da også stor hos VEB-spillerne. Cheryl Seinen bruger ordene "utrolig følelse", og Robin Tabeling er "utrolig stolt over at skulle repræsentere sit land ved OL".

Inden OL skal VEB spille Final 4 i Brøndby Hallen, hvor klubben jagter sin første DM-finale nogensinde. Final 4 afvikles 22.-23. juni.

- Det er vildt, at vi kan præsentere seks OL-spillere i vores trup bare en måned før OL i Tokyo. I al beskedenhed er jeg sikker på, at vi også har ydet vores lille bidrag til, at spillerne får deres OL-drøm opfyldt, smiler Allan Kolbro Nielsen.

Faktisk er der to mere fra VEB's bruttotrup, som skal til OL. Linda Zetchiri, der har spillet én kamp for VEB i denne sæson, og Raul Must, som ikke har været i aktion i sæsonen 2020/2021, men i flere år var stamspiller hos VEB.