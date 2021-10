Seks lejligheder evakueret: Ingen kom til skade

FREDERIKSHAVN:Aftenkaffen i en opgang på Suensonsvej i Frederikshavn blev tilsat lidt røglugt og dramatik, da der udbrød brand i en af lejlighederne i opgangen.

Brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab evakuerede hele opgangen, mens slukningsarbejdet stod på, for at være sikker på, at ingen skulle komme til skade. Det fortæller indsatsleder Charlotte Egebak Jensen fra Nordjyllands Beredskab.

Branden blev dog hurtigt bragt under kontrol og slukket, og beboerne i lejlighederne kunne vende tilbage til deres lejligheder i timerne efter, at branden var slukket.