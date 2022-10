Seks skud affyret i Frederikshavn - politiet efterlyser lille bil

FREDERIKSHAVN:En beboer i området ved Kalkværksvej i Frederikshavn undrede sig tirsdag aften kort før klokken 22.45 over at høre noget, der lød som skarpe skud.

Det fik straks beboeren til at anmelde skyderiet til politiet.

Torsdag formiddag bekræfter politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn, at der blev affyret seks skud mod et vindue i en etageejendom på Kalkværksvej.

- Ejendommen rummer både beboelse og erhverv, og der er blevet skudt mod et matteret vindue i et lokale, der er indrettet som kontor. Det har dog ikke været brugt i et stykke tid, siger Peter Skovbak.

Skuddene er affyret med et reelt skydevåben.

- Der er ikke tale om en luftpistol, oplyser Peter Skovbak, som ikke vil komme nærmere ind på, om der er fundet patroner på stedet.

- Vi ved, at der har været minimum to gerningsmænd, og vi ved, at de er kørt fra stedet lige efter klokken 22.43, fortæller Peter Skovbak, som gerne vil høre fra eventuelle vidner, der har set eller hørt noget i området ved Kalkværksvej.

Gerningsmændene forsvandt fra stedet i en sølvgrå mikrobil, angiveligt en Kia Picanto.

- De kørte fra kalkværksvej mod syd ad Emilievej, oplyser politikommissæren.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan du henvende dig på telefonnummer 114.