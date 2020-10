SF: Frederikshavn bør modtage 10 flygtningebørn fra nedbrændt lejr - DF 100% imod

FREDERIKSHAVN: 9. september i år brændte flygtningelejren Moria på den græske ø, Lesbos. En voldsom og udslettende brand, der efterlod 12.500 mennesker på flugt uden tag over hovedet.

Ifølge nødhjælpsorganisationen, UNICEF, er omkring 4200 børn i akut nød efter branden. Et par dage efter branden oplyste Beredskabsstyrelsen, at Danmark havde sendt telte og tæpper afsted til lejren.

Der bliver dog ikke sendt flygtninge fra den nedbrændte lejr til Danmark, kunne udviklingsminister, Rasmus Prehn (S), oplyse i kølvandet derpå. I stedet sendte den danske regering omkring 22 millioner kroner til Grækenland for at hjælpe med at genhuse de mange flygtninge.

En besked, byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, Christina Lykke Eriksen (SF), ikke er enig i.

Derfor har hun på vegne af Socialistisk Folkeparti i Frederikshavn Kommune sendt et forslag til drøftelse på onsdagens byrådsmøde.

Det er dog ikke alle byrådets partier, der synes, det er en lige god idé at tage diskussionen op i kommunalt regi.

DF: - De blander tingene sammen

Flemming Rasmussen, der er valgt ind for Dansk Folkeparti i Frederikshavn Kommune, vil stemme imod forslaget.

- Jeg synes ikke, det er noget, vi skal drøfte på kommunalt niveau. Og så tror jeg, de blander tingene sammen. Forslaget er uden reel politisk betydning og bør i stedet drøftes i Folketinget, siger Flemming Rasmussen til NORDJYSKE.

Flemming Rasmussen siger derudover også, at forslagene stilles af SF og Enhedslisten overalt i de danske byråd i landets 98 kommuner.

- Det er noget, de to partier kan tale om i en halv time, men det vil ikke ændre noget. Dansk Folkeparti har tænkt sig at stemme 100 procent imod forslaget, fortæller partiets eneste byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune.