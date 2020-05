Sidste desperate kamp for at redde Ørnedalsbanen: Hvis politikerne siger nej er det slut

SÆBY:Tiden er ved at rinde ud for motorsport på Ørnedalsbanen. Men i 11. time har klubberne bag banen - Frederikshavn Sæby Auto Sport og Frederikshavn Motocross Club - strikket en løsning sammen, som kan inddæmme støjen fra de mange hestekræfter, der slippes løs ved de store løb.

Hans Arenfeldt, der udlejer baneområdet til motorsportsklubberne, har for længe siden meddelt, at lejekontrakten ikke bliver forlænget ud over 2020. Problemet er, at støjen fra banen sætter begrænsning på mulighederne for boligbyggeri i det vestlige Sæby på arealer, som Hans Arenfeldt ejer. Han ønsker aktuelt mulighed for at udlægge et nyt boligområde mellem Vandløsvej og Holger Pachs Vej, tæt ved banen.

For et års tid siden lykkedes det motorsportsklubberne at få en aftale med Arenfeldt om at få lov at blive i Ørnedalen på betingelse af, at de løste støjproblemet.

Nu har de lavet et løsningsforslag. Det består i at bygge en jordvold på østsiden af banen. Den skal være op til 7 meter høj. I den slugt, som fører ind til banen, skal op i 13 meter. I alt skal der bruges 50.000-60.000 kubikmeter jord svarende til omkring 2500 lastbilfulde.

Desuden skal der muligvis laves støjafskærmning ved det nye boligområde for at overholde grænseværdierne. Løsningsforslaget er baseret på, at voldene anlægges af let forurenet jord.

Sagen behandles af plan- og miljøudvalget tirsdag.

- Siger politikerne nej, så lukker de os, siger Kurt Nielsen, tidligere formand for Frederikshavn Sæby Auto Sport.

Men på forhånd vender kommunaldirektøren tommelfingeren ned.

Støjvolden kommer nemlig tæt på Sæbygårdværket og Ørnedalsværkets kildepladser. De to vandværker står for 75 pct. af vandforsyningen i den sydlige del af kommunen. Anvendelsen af forurenet jord i støjvolden giver efter kommunens vurdering risiko for forurening af grundvandet.

At anvende rent jord i stedet er ikke en mulighed.

- Så store mængder kan vi slet ikke skaffe, siger Kurt Nielsen.